Dochter (6) helpt Karsten Klein met verkiezingen

'De politiek is soms best moeilijk te combineren met je familiebestaan', vertelt Klein. Vanaf haar geboorte in 2011, heeft Klein één dag per week in zijn agenda vrijgehouden. 'Vrijdag is mijn papadag. In het begin was dat even wennen voor de mensen om me heen, maar je moet er goed aan vasthouden', legt Klein uit. PvdA-politicus Wouter Bos is in dit opzicht een voorbeeld voor hem.

De kleine Merle gaat inmiddels naar school, maar iedere vrijdag om 14.30 uur is ze gezellig samen met haar vader. Soms moet de wethouder toch werken en dan neemt hij zijn dochter een enkele keer naar allerlei officiële gelegenheden en verplichtingen mee. Soms met oppas, maar vaak zijn ze met z'n tweetjes. 'Ze staat dan gezellig naast me en dan houd ik haar handje vast. Daar is ze aan gewend.' Maar de CDA'er probeert vooral veel leuke dingen met haar te doen als ze samen zijn.



Aan een boom

Merle blijkt een groot fan van haar vader. Toen ze in de auto een stapel verkiezingsflyers voor de gemeenteraadsverkiezingen vond, wilde ze meteen een tekening maken om haar pappie te helpen. 'Dan moeten heel veel mensen op je gaan stemmen, want je moet daar wel blijven zitten', zei ze tegen haar vader.

Vol spanning keek Klein uit naar het resultaat, maar toen Merle het liet zien 'lag ik helemaal dubbel', vertelt Klein. De kleine kunstenares had gewoon de flyer nagetekend. Het resultaat moest haar vader aan een boom kunnen hangen, zodat veel mensen het konden zien.



