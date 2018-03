Deel dit artikel:











Politie rolt illegale goktent op Dobbelstenen (Foto: ANP)

DEN HAAG - De politie heeft dinsdag een illegale gokgelegenheid opgerold in een bedrijfspand aan de Koningstraat in Den Haag. De politie deed een inval na klachten uit de wijk. De 34-jarige eigenaar van het pand is aangehouden.

In het pand werd apparatuur aangetroffen die gebruikt kan worden voor gokken. De politie vond ook 18 gram softdrugs, 5000 euro en gokbonnen. Als de eigenaar niet kan aantonen waar het geld vandaan komt, neemt de politie aan dat het crimineel bezit is en afkomstig is van illegaal gokken. De politie wil niet zeggen wat voor soort zaak er in het pand zit. Lees ook: Negen aanhoudingen in illegaal gokpand Den Haag