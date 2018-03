Deel dit artikel:











Gemeente gaat ondanks protest door met bomenkap in Oegstgeest Foto: ANP

OEGSTGEEST - De gemeente Oegstgeest gaat vrijdag verder met de kapwerkzaamheden aan de houtwal in Haaswijk. De bomenkap houdt de gemoederen in het dorp al weken bezig. Met de motie ‘Kappen met kappen’ riep de gemeenteraad verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen op tot een kapstop in het dorp, maar een dag later stonden de kettingzagen in Haaswijk toch weer aan.

Geschreven door Leendert Beekman

Provincieverslaggever

Na verzet van buurtbewoners en politici werd het groenonderhoud aan de houtwal vorige week maandag alsnog stilgelegd. In een brief laat de gemeente de raad nu weten dat de werkzaamheden vrijdag worden hervat. Volgens het gemeentebestuur moet dit gebeuren, omdat de houtwal door achterstallig onderhoud nu niet voldoet aan de eisen die het hoogheemraadschap stelt. In de brief schrijft de gemeente dat het ook voor de veiligheid noodzakelijk is om verder te gaan met het groenonderhoud. 'Bij recente stormen zijn al bomen omgewaaid en door de gedeeltelijke kap vangt de overgebleven begroeiing nu des te meer wind', is de verklaring. Hierdoor zou het risico op omvallende bomen groter worden.

Broedseizoen Een ander probleem is de start van het broedseizoen van vogels. Deze begint 15 maart, waarna er tot 15 juli niet meer gekapt mag worden. Zodoende is er maar weinig ruimte voor uitstel, waardoor de gemeente besloten heeft vrijdag verder te gaan met het onderhoud aan de houtwal in Haaswijk. De gemeente zegt te begrijpen dat de werkzaamheden veel emoties oproepen. Daarom wordt aan omwonenden gevraagd om op zaterdag 24 maart samen met de gemeente op een open plek nieuw groen aan te planten.