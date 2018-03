Verdachte doden eigen vrouw mag proces in vrijheid afwachten

MAASLAND - Maurice R. (48), die verdacht wordt van het doden van zijn vrouw in juni 2017 in hun huis in Maasland, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Aan zijn voorlopige vrijlating heeft de rechtbank donderdag wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo heeft hij een meldplicht, mag hij het land niet uit en moet hij bij zijn broer gaan wonen.

R. zat al bijna tien maanden vast voor de dood van zijn vrouw (45). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is zij overleden aan hersenletsel, dat veroorzaakt werd door geweld. Een wond op haar achterhoofd zou haar fataal zijn geworden. Dat die wond veroorzaakt werd door een val van de trap, sloot het Nederlands Forensisch Instituut uit. Omdat R. als enige in het huis op het Ingeland was, ziet het OM hem als dader.

De verdediging liet een rapport opstellen door een tweede deskundige, die komt tot een andere conclusie. Met het inbrengen van dit nieuwe rapport van een patholoog ontstaat volgens de advocaat van R. een 'medische patstelling', tussen de deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut en de deskundige van de verdediging die concludeert dat 'een val zeker niet uitgesloten kan worden'.



Medische of juridische discussie?

Hierdoor is volgens de advocaat van R. nu een medische discussie ontstaan in plaats van een juridische. En zo lang die gaande is, wilde hij niet dat R. nog langer in de cel bleef. Hij vroeg donderdag dan ook om vrijlating. 'Er is voldoende twijfel en bij twijfel moet hij eruit.' De rechter ging daarin mee, op negen maart komt hij vrij.

R. heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Donderdag zei hij tijdens de zitting: 'Het is al triest genoeg dat ik mijn vrouw verloren heb. Ik ben mijn maatje kwijt, dat is het ergste.' R. blijft wel verdachte in de zaak.