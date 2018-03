Deel dit artikel:











Heleen Arends (73) wint vlogprijs in Den Haag Heleen Arends met haar prijzen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Wie denkt dat vloggen voor jonge mensen is, heeft het mis. De 73-jarige Heleen Arends is deze donderdag benoemd tot Haagse Senior Stadsvlogger 2018. Ze versloeg twee andere 60-plussers. Een vlog is een dagboek op internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat uit videobeelden.

De vlogwedstrijd werd georganiseerd door de gemeente Den Haag en zorginstelling Florence. 'Wij vinden het belangrijk dat 60-plussers midden in het leven blijven staan. Dat je vooral bezig blijft met de maatschappij', vertelt Yvonne Polderman van Florence. 'Daarom is dit evenement nodig.' Het was de eerste keer dat het evenement plaatsvond, maar Florence hoopt genoeg steun en subsidie te krijgen voor volgend jaar: 'Animo is er zeker.'

Vlogcursus Om het vloggen onder de knie te krijgen, volgden Heleen en de twee andere deelnemers (Joep Vesters en Truus de Rouw) een uitgebreide cursus bij jurylid en Omroep West-verslaggever Curt Fortin. Voor haar vlog zocht Heleen uit waar de plastic slierten rondom het Texaco Station aan het Verhulstplein in Den Haag vandaan komen. Deze slierten vormen een soort kunstwerk. Ze won een vlogcamera en een certificaat.

Volgende vlog De winnares wil blijven vloggen. 'Maar wel op mijn gemak. Ik heb een grote liefde voor mensen en kunst, dus daar zal de volgende vlog over gaan.' Bekijk de winnende vlog van Heleen Arends hieronder: