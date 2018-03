Politiek wil extra raadsvergadering over 'zieke bestuurscultuur' Westland

WESTLAND - De Westlandse partijen LPF Westland, Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland willen een extra raadsvergadering over de bestuurscultuur in de gemeente. Het onderzoeksrapport van burgemeester Agnes van Ardenne daarover moet centraal staan.

Uit dat onderzoek blijkt dat er de afgelopen vier jaar zeker negen situaties zijn geweest die niet volgens de juiste procedure zijn verlopen. 'Namen en rugnummers' worden niet genoemd, maar het onderzoek beschrijft de observaties wel.

Zo is er een geval waarbij een individuele wethouder beloftes doet aan een bedrijf of een organisatie over een initiatief. Zonder collegebesluit worden ambtenaren aan het werk gezet. Ook zijn er naast de raadsvergadering, bijeenkomsten van coalitiepartijen en wethouders. Dus zonder de oppositie, een soort preraad. Dat wordt als oneerlijk ervaren, want de oppositie heeft op die manier een informatieachterstand. Bovendien bemoeien individuele wethouders en raadsleden zich met het werk van de ambtenaren en beïnvloeden zij zo de adviezen die ambtenaren geven aan de raad en het college.



'Bevindingen schokkend'

LPF-fractieleider Dave van der Meer noemt de bevindingen van het rapport 'schokkend'. Hij denkt dat een aantal betrokkenen uit het rapport nu nog in het college zit, en wil daarom volgende week hierover debatteren. Na de verkiezingen van 21 maart verandert het college immers van samenstelling. Westland Verstandig steunt het verzoek. Die partij noemt de bestuurscultuur in Westland al tijden 'verziekt'.

LEES OOK: Kwekers in de Kunst moet 40.000 euro terugbetalen aan gemeente Westland

Voor het uitschrijven van een extra raadsvergadering is een vijfde van het aantal raadsleden nodig (concreet: acht van de 39 en daar wordt door de combinatie van LPF en Westland Verstandig met GBW - samen 19 - ruimschoots aan voldaan).



Kwekers in de Kunst

Aanleiding voor het rapport was de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Oud-burgemeester Sjaak van der Tak beloofde op eigen houtje een ton subsidie aan 'de Kwekers', zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken.

Van Ardenne kreeg de opdracht om deze zaak te onderzoeken en te kijken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. Er zijn geen voorbeelden gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de kwekers-affaire, maar in het onderzoek worden dus wel negen observaties genoemd.



'Overbodig'

Remmert Keizer van coalitiepartij GemeenteBelang Westland had eerder laten weten dat hij een WOB-verzoek had ingediend bij de gemeente om alle feiten boven tafel te krijgen. Hij sluit zich nu aan bij het verzoek voor een extra debat.De verwachting is dat met een debat met vragen uit de raad er eerder informatie wordt verkregen dan via een langdurige WOB-procedure.

LEES OOK: Kwekers in de Kunst sleept gemeente Westland voor de rechter