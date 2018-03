Man (79) loopt voor 42ste keer CPC: 'Het begint te piepen en knarsen'

DEN HAAG - Als zondag het startschot klinkt, doet Wim Holleman voor de 42ste keer mee aan de CPC Loop in Den Haag. Hij loopt de 10 kilometer, 'want het begint nu wel te piepen en te knarsen'.

In zijn huis heeft Holleman een kist vol CPC-medailles en zelf tegeltjes. 'Die gaven ze in het begin als bewijs dat je had meegedaan.' De fitte Holleman, die dit jaar 80 wordt, loopt nog twee keer in de week hard. In de zomer zwemt hij veel in buitenwater en hij bokst zelfs af en toe.

'Een halve marathon zit er nu niet meer in', lacht hij. 'Vanaf mijn knieën tot mijn voetzolen ben ik versleten.' Dankzij zijn trainingen en de goede voeding die zijn vrouw hem geeft - 'meestal macaroni' - blijft Holleman gezond.



Trouwe viervoeter

Jarenlang had hij zijn trouwe viervoeter als trainingsmaatje aan zijn zijde. 'Maar Cleo is helaas naar de eeuwige jachtvelden. Toevallig is er nu een hond van de buren die met me meeloopt.'

Wat hij leukt vindt aan de wedstrijden? Holleman lacht even: 'Soms vind ik het lopen helemaal niet lekker. Als ik een wedstrijd loop, denk ik: wanneer is de finish? Ik train en wil kijken hoe ver ik ben. Daarom doe ik mee aan de wedstrijden.'

