Haags lijstduwersdebat op Omroep West

DEN HAAG - Geen traditioneel lijstTREKKERSdebat, maar een lijstDUWERSdebat. Dat is donderdagavond te horen in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. Henk Bres (PVV), Lex Schoenmaker (CDA), Frits Huffnagel (VVD) en Frank Verhoef (Groep de Mos) kruisen met elkaar de degens tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

Henk Bres werd bekend door het discussieprogramma Het Lagerhuis van de VARA en had een radioprogramma bij Den Haag FM. Over zijn politieke ambities zegt hij op de website van de PVV: 'Ik heb heel lang aan de zijkant staan schreeuwen wat ik van de toestanden in Den Haag en in de wereld vind, en ik hoop dat mijn fantastische achterban op mij wil stemmen nu ik lijstduwer ben geworden van de PVV in Den Haag. Lieve groet van Henk Bres.'

Lex Schoenmaker is Mr. ADO.

Frits Huffnagel was van 2006 tot 2010 wethouder in Den Haag en in de jaren daarvoor raadslid en wethouder in Amsterdam. Ook deed hij onder andere mee met het tv-programma Wie is de Mol?. Nu presenteert hij het tv-programma Frits! van Omroep West. Voor de VVD in Den Haag schreef hij het verkiezingsprogramma. Op de site van de VVD zegt hij over zijn plek op de lijst: 'Het was een grote eer om het verkiezingsprogramma te mogen schrijven. Nu hebben we zoveel mogelijk stemmen nodig. Ook daar wil ik aan meewerken.'

Frank Verhoef is zelfstandig ondernemer en eigenaar van een contentbureau en een webdesignbureau. Hij is tekstschrijver voor Groep de Mos.