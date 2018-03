Vier jaar cel én vrijspraak voor schietpartij in Haagse Drebbelstraat

DEN HAAG - Hagenaar David F. (20) is donderdag door de rechtbank tot vier jaar cel veroordeeld voor een schietpartij in augustus 2016 bij een parkje langs de Drebbelstraat in het Haagse Laakkwartier. Daarbij raakte een 20-jarige stadgenoot gewond. Medeverdachte Walter Z. (22) is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Tegen beide verdachten was eerder zeven jaar cel geëist.

Het 20-jarige slachtoffer werd in zijn borst geschoten op de kruising van de Drebbelstraat en de Wenckebachstraat, nadat hij eerder één van de verdachten op straat zou hebben mishandeld. Het schietincident zorgde voor onrust in de buurt. In het parkje speelden ook kinderen.

Hagenaar David F. (20) heeft het gewraakte schot gelost, zo acht de rechtbank bewezen. 'Verdachte mag van geluk spreken dat het slachtoffer niet is komen te overlijden.' De rechtbank neemt het hem extra kwalijk dat het schieten plaatsvond op de openbare weg onder het oog van veel mensen, onder wie gezinnen.



Revanche

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kreeg schutter F. de opdracht van medeverdachte Walter Z. (22), ook uit Den Haag. De laatste zou eerder die dag op straat klappen hebben gekregen van het slachtoffer. Z. zou vervolgens andere mannen hebben opgetrommeld om revanche te nemen, en was met hen in een auto naar het parkje aan de Drebbelstraat gereden. Tijdens die rit zou Walter Z. met David F. afgesproken hebben dat hij het slachtoffer zou beschieten, zo meent het OM.

Maar de rechtbank spreekt Z. vrij. Er is volgens de rechters geen bewijs voor zo'n vooropgezet plan. Anders dan het OM vindt de rechtbank verder dat niet bewezen kan worden dat schutter F. met voorbedachte rade schoot. Hij wordt daarom veroordeeld voor poging tot doodslag in plaats van voor de zwaardere verdenking poging tot moord. En ook omdat hij nog zo jong is - ten tijde van het schot was F. 18 jaar - kreeg hij een aanzienlijk lagere straf dan door het OM was geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.



Vuurwapens in videoclips

In de auto van verdachten zat verder nog rapper Orlando L. (29) uit de Schilderswijk. Hij wordt vrijgesproken van betrokkenheid bij de schietpartij, maar krijgt nog wel tien dagen cel opgelegd omdat hij het een broer van slachtoffer - die ook bij het parkje was - een klap heeft gegeven. En daarnaast omdat hij vuurwapens had laten zien in videoclips. Tegen hem was drieënhalve maand cel geeist.

Een vierde inzittende van de auto werd helemaal vrijgeproken. In zijn geval had het OM zelf al om vrijspraak van betrokkenheid bij het schieten gevraagd vanwege gebrek aan bewijs.