Deel dit artikel:











Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen in halve finale Doha Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - De Haagse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben in het toernooi uit de World Tour in Doha de halve finales bereikt. Het Nederlandse duo, als vijfde geplaatst in de Katara Cup, moest in de kwartfinales diep gaan om zich te ontdoen van hun Braziliaanse tegenstanders Alvaro Finho en Saymon.

Na ruim een uur zwoegen in het zand wonnen Brouwer en Meeuwsen in drie sets: 19-21 21-19 22-20. In de halve finale is het koppel Cherif Younousse en Ahmed Tijan zaterdag de tegenstander. De Qatari waren in de kwartfinales te sterk voor de Polen Michal Bryl en Grzegorz Fijalek met 2-1 (15-21 21-16 15-10). Brouwer en Meeuwsen hielden in januari van dit jaar een bronzen medaille over aan het toernooi uit de World Tour in Den Haag.

LEES OOK: Beachvolleyballers Brouwer/Meeuwsen uitgeschakeld in Florida