Weersverwachting NN CPC Loop 2018: we houden het (helaas) niet droog Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Omroep West-weerman Huub Mizee heeft wat minder goed nieuws voor de lopers van de NN CPC Loop zondag. We houden het niet droog. Er gaat wat neerslag vallen, maar of dat 's ochtends of 's middags gaat gebeuren, dat is nog niet zeker.

De temperaturen zijn wel prima voor de deelnemers, het wordt tussen de 11 en 14 graden. Dat is iets warmer dan we normaal gewend zijn in deze tijd van het jaar. Bij Omroep West kan je de hele dag de NN CPC Loop 2018 volgen.Tussen 9.15 en 17.45 uur is de CPC Loop live op TV West en op de site. Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. In het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.





