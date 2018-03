Deel dit artikel:











Drugslab ontdekt op vakantiepark, Hagenaars en Delftenaar opgepakt Politie-onderzoek van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). (Archieffoto: ANP)

DEN HAAG - Vier Hagenaars en een Delftenaar zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Zeeland. Dat meldt de politie donderdag. Het gaat om vier dertigplussers en een 22-jarige Haagse vrouw. Een onderzoek van de Dienst Regionale Recherche van de politie-eenheid Den Haag leidde dinsdag tot de vondst van het drugslab in een woning op een vakantiepark in Kamperland.

Uit informatie van de Belgische autoriteiten bleek dat de 39-jarige Delftenaar meerdere malen chemicaliën, geschikt voor de productie van synthetische drugs, afnam bij een groothandel in België. Agenten zagen dat hij dit dinsdag weer deed en volgden hem naar een huisje op het vakantiepark. Daar ontdekten ze bij een inval in de woning het drugslaboratorium. De materialen van het lab en drie voertuigen, onder meer een bestelbusje met ruim 750 liter chemicaliën, zijn in beslag genomen. Datzelfde geldt voor een bestelauto met grote hoeveelheid chemicaliën in Delft. De politie onderzoekt de zaak. Het verdachte viertal wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. LEES OOK:

Man aangehouden voor drugsdealen in huis

Chemicaliën en branders; hoe eng is een drugslab in je buurt?