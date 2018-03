Strandhuisjes Kijkduin met megagrote vrachtwagen supersnel op het strand

DEN HAAG - De schaatsen zijn nog maar koud in het vet en het zomergevoel is weer terug, want de strandhuisjes worden weer opgebouwd op het strand van Kijkduin. De strandhuisondernemers zijn extra blij, omdat de rechtszaken en conflicten met de naastgelegen zeilschool werden gewonnen en achter de rug zijn.

Met een megagrote vrachtwagen, eigenlijk een landbouwvoertuig, worden donderdag en vrijdag twintig strandhuisjes op het strand geplaatst. Dat gaat in een razend tempo. Funderen is niet nodig, vier pootjes onder een huisje is voldoende, zegt strandhuisondernemer Jeroen Struving.

In oktober vorig jaar besliste de Raad van State dat de gemeente Den Haag terecht een vergunning voor vijf jaar voor veertig strandhuisjes heeft verleend in Kijkduin. Het bezwaar tegen de komst van de huisjes was aangespannen door watersportvereniging Sailcenter107. Die vond de plek aan het Zuiderstrand niet geschikt en was bang dat de huisjes de watersportactiviteiten in de weg zouden staan.



Bedreigingen

Eerder vorig jaar verhardde de discussie tussen de strandhuisondernemers en de zeilschool. Een hoog oplopende ruzie en bedreigingen maakten de sfeer grimmig. 'Het was een heftige periode', zegt Patricia Struving terugkijkend op vorig jaar. 'Maar het recht heeft gezegevierd en dat maakt deze dag extra fijn.'

'Wij hebben onze wonden gelikt,' zegt een woordvoerder van Sailcenter107. De zeilschool legt zich neer bij de aanwezigheid van de strandhuisjes. Jeroen Struving zegt dat de huisjes en de zeilschool elkaar niet in de weg zullen zitten. 'We nemen geen wind uit elkaars zeilen.'