'Slanke, elegante fietsbrug' verbindt Oegstgeest en Katwijk

KATWIJK - Goed nieuws voor fietsers in de omgeving van Oegstgeest en Katwijk. De bouw van de fietsbrug over de Oude Rijn is donderdagmiddag officieel van start gegaan. Het verbindt de twee nieuwbouwwijken Oegstgeest aan de Rijn en ’t Duyfrak in Valkenburg, die beiden nog in aanbouw zijn.

En dat die verbinding er gaat komen, is maar goed ook. Zonder de brug moeten fietsers nu kilometers omrijden om aan de overkant van de Rijn te komen. Of ze moeten oversteken via de brug op de N206 tussen Leiden en Katwijk, of ze moeten een paar kilometer verderop het pontje nemen bij Rijnsburg.

Ze moeten nog wel even wachten voordat het zover is, want de brug wordt in november opgeleverd. De Leidse architect Syb van Breda kan bijna niet wachten, want De Navigator - zoals de brug heet – is volgens hem bijzonder. 'Het is een slanke, elegante draaibrug van staal, die horizontaal draait. De meeste bruggen gaan verticaal open.'



Kompas

Dat De Navigator horizontaal draait, heeft volgens Van Breda te maken met de nabijheid van de zee. 'Er is heel veel wind en het is een hele grote overspanning, omdat het een breed water is, met een bocht waar veel schepen doorheen moeten. Dan is een horizontale brug veel minder kwetsbaar voor de wind.'

Bijzonder detail is een kompas in het wegdek van de brug. Van Breda: 'Omdat de brug horizontaal draait lijkt het in zekere zin op de naald van een kompas. En Katwijk is natuurlijk een dorp van zeevaarders en vissers. Dus dat vonden we mooi.'

