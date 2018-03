Eis: Celstraf en tbs voor Hagenaar die ontucht pleegde met 14-jarig meisje

DEN HAAG - Een 26-jarige Hagenaar heeft donderdag drie jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. De man verleidde een 14-jarig meisje tot betaalde seks en had geslachtsgemeenschap met het kind. Ook maakte hij kinderpornografische afbeeldingen en video's.

Via internet kreeg het minderjarige meisje contact met de man. Volgens haar begon hij meteen over geld verdienen met seks. Volgens de officier van justitie ging de man 'zeer geraffineerd te werk' om het vertrouwen van het meisje te winnen.

Al snel ging het verder dan alleen contact via het internet. De man nodigde het meisje bij hem thuis uit en liet een kamer zien waar ze aan de slag kon. Ook kreeg ze speciaal voor haar gemaakte advertenties te zien, die door de man ook geplaatst werden. De man bood aan samen seksuele handelingen te oefenen om aan 'dingen' te wennen die ze nog nooit had gedaan, maar waarmee ze wel veel geld mee kon verdienen.



Persoonlijkheidsstoornis

In 2014 werd de man al eens veroordeeld voor een groot aantal zedendelicten. Volgens deskundigen is de kans groot dat hij opnieuw in de fout gaat, omdat hij last heeft van een persoonlijkheidsstoornis. Daarom eist de officier naast de gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging. Over twee weken is de uitspraak.

