'Angela' als oplossing voor onveilig gevoel: 'Het zou kunnen' Een vrouw loopt alleen op straat. (Foto: Pexels)

DEN HAAG - Wie zich onveilig voelt in het uitgaansleven, kan dat met het codewoord 'Angela' aan de barman of barvrouw duidelijk maken. Dit uit Frankrijk afkomstige idee wil GroenLinks ook invoeren aan de Grote Markt in Den Haag. Horecaondernemers gaan onderzoeken of er behoefte is aan het initiatief.

Op social media krijgen ze veel positieve reacties op het plan, vertelt Maarten Hinloopen van café De Boterwaag. Maar of 'Angela' daadwerkelijk het codewoord moet zijn, weet hij niet. 'Waarom zou je niet gewoon help roepen?', aldus Hinloopen op Radio West. 'Maar het zou kunnen.' Toch onderzoekt de Haagse horeca of er draagvlak is voor het initiatief. Als het aanslaat, gaat GroenLinks het college van burgemeester en wethouders oproepen om het ook in het openbaar vervoer en bij sportverenigingen in te voeren.