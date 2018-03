Lijstduwers gaan bij voldoende stemmen de raad in

DEN HAAG - Het ging er af en toe heftig aan toe in het lijstduwersdebat van Omroep West. Frits Huffnagel (VVD), Henk Bres (PVV), Lex Schoenmaker (CDA) en Frank Verhoef (Groep de Mos) discussieerden donderdag onder andere over betaald parkeren, het uitgaansleven en de bereikbaarheid van de stad.

Alle vier de lijstduwers zeiden de gemeenteraad in te gaan als ze voldoende voorkeurstemmen krijgen. 'Als de kiezers dat vertrouwen in je uitspreken, moet je dat doen', aldus Frits Hufnagel. Ook Henk Bres ziet zich al wel in de raadszaal zitten. 'Ik wil de gewone man een stem geven, me inzetten voor dieren en dat mensen zich aanpassen.'

Lex Schoenmaker weet al met welke onderwerpen hij zich eventueel wil bezighouden. 'Mijn hart ligt natuurlijk bij de sport, maar ook voor de ouderenzorg wil ik me inzetten.' Frank Verhoef vindt dat zijn partij de enige is die écht wat doet in de raad. 'De VVD roept dat ze dingen doen, maar ze hebben vier jaar in het college gezeten, dus ze hadden al van alles kunnen doen.'



Betaald parkeren

Henk Bres wil het betaald parkeren zoveel mogelijk afschaffen. 'Nu heb je een waterbedeffect. Elke keer als er ergens betaald parkeren wordt ingevoerd, gaan mensen een stuk verderop parkeren. Het is gewoon een melkkoe.' Huffnagel noemt het betaald parkeren juist nuttig. 'Van de opbrengst betalen we nieuwe parkeergarages.'

