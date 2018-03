Gouda krijgt vierde moskee: kleinschalig en in overleg met de buurt

GOUDA - Er komt in Gouda definitief een vierde moskee. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarover een overeenkomst gesloten met het bestuur van de wijkmoskee in Gouda Oost. Daarmee komt een einde aan een zoektocht van tien jaar, die behoorlijk wat sporen heeft nagelaten bij de politiek en de lokale bevolking.

Het draait eigenlijk om drie plekken in de stad. Het nieuwe islamitisch centrum komt op het Industrieterrein Goudse Poort, in een oud kantoorpand aan de Antwerpseweg. Maar voordat dat klaar is, wordt de oude Lidl-supermarkt aan de Dunantsingel in Oost tijdelijk in gebruik genomen. Nog voor de ramadan in mei. En de oude moskee aan de De Rijkelaan, die echt uit zijn voegen barst, wordt ontmanteld en verbouwd tot ontmoetingscentrum.

Het moskeebestuur is blij, zegt Fouad Khouakhi, secretaris van het moskeebestuur Assalam. 'Wij zien na al die jaren licht aan het eind van de tunnel. We zijn blij dat we in overleg met de gemeente nu een nieuw gebouw kunnen betrekken.'



Rumoer

In november 2014 ontstaat rumoer in de politiek en in de wijk Gouda-Noord als duidelijk wordt dat het stadsbestuur de verlaten Prins Willem Alexanderkazerne van het rijk wil kopen. Het moet onder anderen onderdak gaan bieden aan de grootste moskee van Nederland. Tot woede van een groep wijkbewoners, die zich hebben verenigd als Gouda Noord Zoals Het Hoort. Wanneer de VVD als collegepartij overstag gaat en de tegenstanders aan één stem meerderheid helpt, valt het college.

Het nieuwe stadsbestuur trekt daar lessen uit. Toverwoorden daarbij zijn: overleg, kleinschaligheid en bewonersbelangen. 'Elk controversieel besluit kost tijd', zegt Rogier Tetteroo (PvdA), wethouder Ruimtelijke Ordening. 'Laten we vooral naar de bewoners luisteren en zorgen dat al onze burgers ook een plek hebben om te bidden, als ze dat willen. Als goede buren, door rekening met elkaar te houden.' Aanstaande maandag is een eerste buurtbijeenkomst; over een jaar wordt vooral de verbouwde supermarkt ook door de buurt geëvalueerd.

