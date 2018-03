Deel dit artikel:











Overleden persoon gevonden in water Leiden Overleden persoon aangetroffen in water Leiden (foto: AS Media)

LEIDEN - In het water van De Zijl langs de Driemasterwal in Leiden is donderdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en is direct een groot onderzoek gestart. Ook zijn er duikers ingezet.

Wat de precieze doodsoorzaak is, kon de politie nog niet vertellen. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.