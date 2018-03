Deel dit artikel:











'Wind blaast fietsster in het water bij station Delft' Brandweermannen halen de fiets uit het water. (Foto: District8)

DELFT - Een vrouw is donderdag met haar fiets in het water gereden bij station Delft. Volgens getuigen zou ze door de wind in het water aan de Westvest zijn geblazen. Ook de politie houdt serieus rekening met dat scenario, laat een woordvoerder weten aan Omroep West.

De vrouw is door omstanders uit het water geholpen en uit voorzorg in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is niet gewond geraakt. Op social media beklagen mensen zich over het ontbreken van hekjes langs het water. Er zouden daardoor het afgelopen jaar meerdere mensen in het water terecht zijn gekomen. LEES OOK: Succesvolle achtervolging van Wouter op inbrekers: 'Dit mocht niet onbestraft blijven'