Coco Chanel, Mary Quant en Vivienne Westwood; expositie over 'girl power' in de mode Chiara Ferrangi draagt Dior bij een modeshow in Parijs. (Foto: Getty Images/Gemeentemuseum)

DEN HAAG - Werk van modevrouwen Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Mary Quant, Vivienne Westwood, Miuccia Prada, Fong Leng, Sheila de Vries, Iris van Herpen en vele anderen is komende winter te zien in het Gemeentemuseum in Den Haag. Het maakt deel uit van de expositie Sterke vrouwen in de mode, die plaatsheeft van 17 november tot 24 maart.

'Met zulke krachtige vrouwen die niet alleen prachtige ontwerpen maken, maar ook lef tonen en duidelijke statements niet schuwen, is het nauwelijks nog voor te stellen dat de eerste vrouwelijke ontwerpers zich staande moesten houden in een mannenwereld. Tot aan de afschaffing van de gilden, na de Franse revolutie, was het kleermakersvak een mannenambacht, evenals dat van borduurder en rijglijfmaker', aldus het museum. Het is volgens een woordvoerster komende winter voor het eerst dat er een tentoonstelling wordt gewijd aan alleen vrouwelijke ontwerpers. De expositie gaat ook aandacht besteden aan vrouwen die achter de schermen van modehuizen verstrekkende invloed hebben of hadden.

