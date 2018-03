Deel dit artikel:











Gevonden lichaam Leiden is van vermiste Peter Jankowy Overleden persoon aangetroffen in water Leiden (foto: AS Media)

LEIDEN - Het stoffelijk overschot dat donderdagavond in het water van De Zijl langs de Driemasterwal in Leiden is gevonden, is dat van Peter Jankowy. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. De 55-jarige man werd sinds eind januari vermist. De politie sluit een misdrijf uit.

Jankowy vertrok maandag 29 januari om 00.45 uur uit zijn flat. Zijn vriendin lag op dat moment te slapen en merkte pas de volgende ochtend dat hij weg was. Hij had destijds niets bij zich waaruit opgemaakt kon worden dat hij voor langere tijd weg zou blijven. In het TV West-programma Team West werd half februari aandacht aan de zaak besteed. Over de doodsoorzaak kon de politie nog niets zeggen.

