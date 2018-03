West Wekker: vermiste Peter Jankowy gevonden en vierde moskee in Gouda

DEN HAAG - Goedemorgen! Na iets meer dan een maand is het lichaam van Peter Jankowy gevonden. De man uit Leiden werd sinds eind januari vermist. Het stoffelijk overschot werd aan het eind van de middag ontdekt in het water. Verder is een vrouw gisteren in Delft in het water gefietst en komt er een vierde moskee in Gouda.

1. Gevonden lichaam Leiden is van sinds eind januari vermiste Peter Jankowy

Het stoffelijk overschot dat donderdagavond in het water van De Zijl langs de Driemasterwal in Leiden is gevonden, is dat van Peter Jankowy. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. De 55-jarige man werd sinds eind januari vermist. De politie sluit een misdrijf uit. Over de doodsoorzaak kon de politie nog niets zeggen.

2. 'Wind blaast fietsster in het water bij station Delft'

Een vrouw is donderdag met haar fiets in het water gereden bij station Delft. Volgens getuigen zou ze door de wind in het water aan de Westvest zijn geblazen. Ook de politie houdt serieus rekening met dat scenario, laat een woordvoerder weten aan Omroep West.

3. Lijstduwers gaan bij voldoende stemmen de raad in

Het ging er af en toe heftig aan toe in het lijstduwersdebat van Omroep West. Frits Huffnagel (VVD), Henk Bres (PVV), Lex Schoenmaker (CDA) en Frank Verhoef (Groep de Mos) discussieerden gisteren onder andere over betaald parkeren, het uitgaansleven en de bereikbaarheid van Den Haag. Alle vier de lijstduwers zeiden de gemeenteraad in te gaan als ze voldoende voorkeurstemmen krijgen.

4. Gouda krijgt vierde moskee: kleinschalig en in overleg met de buurt

Er komt in Gouda definitief een vierde moskee. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarover een overeenkomst gesloten met het bestuur van de wijkmoskee in Gouda Oost. Daarmee komt een einde aan een zoektocht van tien jaar, die behoorlijk wat sporen heeft nagelaten bij de politiek en de lokale bevolking.

Weer: De dag begint zonnig, maar in de middag overheerst de bewolking. Bij een zwakke tot matige ZW wind wordt het dan 10°.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.