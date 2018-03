Deel dit artikel:











Fietser zwaargewond door ongeluk Delft Fietser geschept door auto (Foto: Regio 15)

DELFT - Op de Westlandseweg in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag een fietser zwaargewond geraakt nadat hij was geschept door een auto.

Het slachtoffer vloog tientallen meters door de lucht. Het slachtoffer is met een ambulance

naar het ziekenhuis gebracht. De Westlandseweg was vanaf het station in de richting van de Prinses Beatrixlaan nog lang afgesloten voor onderzoek. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.