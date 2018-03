Deel dit artikel:











'Minder geneuzel, meer debat over inhoud in nieuwe raad Teylingen' Wethouder Kees Van Velzen van de gemeete Teylingen | Foto: Omroep West

TEYLINGEN - Nog maar 12 dagen te gaan en dan mogen we stemmen voor de gemeenteraad. De verkiezingstour van Omroep West is donderdagochtend met Kees van Velzen, wethouder in de gemeente Teylingen, op het station in Sassenheim. Na de verkiezingen keert hij niet terug in de gemeenteraad. In totaal was hij twintig jaar actief: eerst als raadslid van het CDA en later als wethouder. Van Velzen staat nog wel op de kieslijst van het CDA: op de elfde plek als lijstduwer.

Teylingen is volgens hem een financieel gezonde gemeente. 'Het is een energieke gemeente, waar veel gebeurt.' Als voorbeeld van bijzondere plekken noemt hij het station van Sassenheim. Dat was een aantal geleden nog niet, maar nu is er een vervoersknooppunt gecreëerd, waar ook geparkeerd kan worden, vertelt Van Velzen. Voor de nieuwe gemeenteraad hoopt Van Velzen dat er vooral over de harde inhoud van plannen en onderwerpen vergaderd gaat worden. Er is nu vaak sprake van geneuzel en er mag steviger gedebatteerd worden over de inhoud. Dat geeft bijna oud wethouder Kees van Velzen aan de nieuwe raad mee.

