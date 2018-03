Deel dit artikel:











Groep de Mos gaat nog steeds voor 10 zetels Richard de Mos en Bas Muijs. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Groep de Mos/Hart voor Den Haag gaat voor 10 zetels in de Haagse gemeenteraad. Dat zei Richard de Mos vrijdagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West. 'We hebben de ambitie om de grootste partij van Den Haag te worden.' In de peilingen staat de partij op zes zetels, maar als 'we met onze campagnebus in de wijk zijn, dan worden we overal heel warm ontvangen en ik denk dan ook dat we groter gaan worden dan de peilingen voorspellen.'

Richard de Mos wil na de verkiezingen dan ook de stad meebesturen en als 'we de grootste worden, dan kan dat ook'. Groep De Mos zal daarvoor moeten samenwerken met partijen die in het huidige college zitten. Volgens Richard De Mos is dat geen probleem. 'We hebben in het verleden al samengewerkt, bijvoorbeeld bij het afschaffen van de eigen bijdrage voor de dagbesteding. Daarvoor hebben we samengewerkt met de PvdA en de Haagse Stadspartij'. 'De komst van Legoland daarvoor hebben we samengewerkt met de VVD en het CDA'. 'We kunnen samenwerken en we gaan ook samenwerken'. 'We moeten wel compromissen sluiten en een lekker wijntje schenken als we een coalitie vormen. En ik kan je verzekeren dat het Groep de Mos wijntje een lekker wijntje wordt', aldus Richard de Mos vrijdagochtend op Radio West.