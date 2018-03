Deel dit artikel:











Geliefde docent overleden: 'We branden de kaars voor Renate' De scholieren maken kraanvogels voor de docent | Foto: Alfrink College

ZOETERMEER - Na een ziekbed van een kleine drie maanden is docente economie Renate van Haasteren overleden. Zij gaf les op het Alfrink College in Zoetermeer. In januari hield de school een indrukwekkende actie voor haar: er werden 1300 kraanvogels gevouwen en door de hele school gehangen als steunbetuiging aan de zieke docent. Van Haasteren had longkanker en overleed op 43-jarige leeftijd.

'De ziekte en het overlijden van Renate zijn niet te bevatten. Renate heeft in de relatief korte tijd dat ze aan het Alfrink verbonden was grote indruk gemaakt door de manier waarop ze met de leerlingen omging', schrijft de school op de site. Om haar leerlingen en collega's te bedanken voor de kraanvogels nam Van Haasteren een filmpje op. 'Ik ben zo blij met de kraanvogels die jullie voor mij hebben gevouwen met de wens dat het misschien weer goed met me zal komen. Maar dat zal helaas niet meer gebeuren', vertelde ze huilend. 'We denken aan iedereen hier op school die geraakt is door haar overlijden. We branden de kaars de komende dagen voor Renate', schrijft de school.