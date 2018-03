Deel dit artikel:











Tom Leezer stapt af in wielerronde Parijs-Nice Tom Leezer tijdens de Tour de France 2017 | Foto: Orange Pictures

'S-GRAVENZANDE - Tom Leezer is vrijdag niet meer van start gegaan voor de zesde etappe van Parijs-Nice. Hij is ziek. Met het afstappen van de Westlandse wielrenner houdt LottoNL-Jumbo tijdens de laatste dagen van de Franse rittenkoers nog maar weinig renners over.

Eerder stapten ploeggenoten Dylan Groenewegen, Lars Boom en de Noor Amund Grondahl Jansen al af vanwege griep. Leezer haalde donderdag nog wel de finish in Sisteron, maar was toen al verre van fit. Tom-Jelte Slagter, die fietst voor Team Dimension Data, heeft vrijdag ook opgegeven omdat hij niet fit is. Slagter richt zich op Milaan-San Remo. De zesde etappe in Parijs-Nice gaat vrijdag over bijna 200 kilometer van Sisteron naar Vence. LEES OOK:

Tom Leezer rijdt ook komend seizoen voor LottoNL-Jumbo

Dylan van Baarle trots op overstap naar topploeg Sky: 'Dit is een jongensdroom'

Daan Olivier crasht op Formule 1-circuit in Melbourne