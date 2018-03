Windmolen naast A4 blijft 25 jaar staan

DEN HAAG - De windmolen bij de A4 naast de Zeeheldenwijk bij Leidschendam blijft nog zeker 25 jaar staan. Dat blijkt na overleg tussen de omwonenden, de gemeente Leidschendam-Voorburg en eigenaar Wolff Nederland Windenergie.

De molen staat op Haags grondgebied en in de Haagse gemeenteraad was een motie ingediend om onder meer te kijken of de molen eerder kan worden weggehaald. De gemeente Den Haag meldt nu dat uit het overleg blijkt dat de levensduur tussen de 25 en 30 jaar ligt. Wolff wil alleen de molen afbreken als daar financiële compensatie tegenover staat.

De omwonenden klagen vooral over geluidsoverlast. Volgens de eigenaar is er bij de bouw rekening gehouden met geluidswerende maatregelen. Zo zijn de rotorbladen uitgevoerd met haaientanden, de minst overlastgevende methode. Het bedrijf is niet van plan de windmolen 's nachts stil te zetten om de geluidsoverlast te verminderen.



Nog steeds onderzoek naar overlast

Omgevingsdienst Haaglanden doet in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek naar de geluidsoverlast, vooral 's avonds en in de nachtelijke uren. Dit onderzoek is nog aan de gang.