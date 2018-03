Kees (82) mag stukje bos niet meer opleuken: 'Enige wat ik nog heb'

DEN HAAG - Hij wil de boel alleen maar 'opleuken', maar daar wordt nu een stokje voor gestoken. De 82-jarige Kees Janssen heeft langs de sportvelden van Klein Zwitserland in Den Haag een stukje openbaar bos in gebruik, tegenover zijn volkstuintje. Langs het wandelpad heeft hij tot groot genoegen van omwonenden diverse plateau's gemaakt en hij plant er stekjes uit zijn eigen volkstuintje. Maar Staatsbosbeheer wil dat Kees stopt met zijn hobby.

De oude boswachter en de buurt vonden de 'illegale praktijken' van Kees prima. Maar sindskort is er een nieuwe boswachter in het gebied actief en die is er niet over te spreken. Tot groot verdriet van Kees: 'Mijn vrouw is zwaar dementerend, dat is echt heel zwaar. We wonen samen in het verzorgingshuis en dit stukje groen en mijn tuintje is het enige wat me op de been houdt', zegt hij.

Buurtbewoners zijn super blij met Kees' tuintje: 'Ik loop hier dagelijks door het park, dat tuintje is prachtig. Ik en vele anderen met mij in de buurt zijn echt woest op het feit dat hij zijn tuintje moet weghalen', aldus een buurtbewoner. Ze willen een petitie gaan starten voor behoud van het tuintje. 'We zullen alles uit de kast halen zodat Kees zijn tuintje mag houden van de boswachter', aldus een andere buurtbewoner.



Staatsbosheer gaat met Kees praten

Volgens Staatsbosbeheer gebruikt Kees plastic en heeft hij bomen gekapt. 'Onnatuurlijke materialen zijn niet handig in een bos', zegt Jenny van Leeuwen van Staatsbosbeheer. 'Maar we gaan graag met meneer in gesprek. Hij zou gaan opruimen en we staan er open voor als mensen wat willen, maar niet als ze op eigen houtje gaan opereren.'

Kees zegt dat hij geen plastic gebruikt en ook geen bomen heeft gekapt. De nieuwe boswachter heeft aangegeven met hem in gesprek te gaan.

