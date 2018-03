Dit kun je doen tegen slimme internetcriminelen

REGIO - Slechts de helft van de Nederlanders weet wat hij of zij moet doen om zich te beschermen tegen cybercrime, terwijl internetcriminelen steeds slimmer worden. Bankgegevens hacken, identiteitsfraude, nepmails; we hebben er allemaal wel eens van gehoord. Maar wat kun je doen om het te voorkomen?

'Er zijn vier maatregelen die makkelijk te nemen zijn en die de kans flink verkleinen dat criminelen bij je gegevens kunnen,' legt Stijn Jaspers van veiliginternetten.nl uit. 'Leer nepmails herkennen, installeer direct beveiligingsupdates, maak regelmatig een back-up en gebruik sterke wachtwoorden.'

Vier op de tien mensen kiezen hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts, zoals e-mail, bank en webwinkel. 'Dat is zorgelijk,' vindt minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 'Het is voor iedereen logisch de buitendeur op slot te draaien, maar dat geldt niet voor onze digitale deuren.'



Identiteitsfraude

De politie kreeg vorig jaar 2,6 miljoen gevallen van cybercrime binnen. De meeste slachtoffers werden gehackt. 'Mensen denken vaak dat er niets te halen valt in hun e-mailaccount. Maar wat als je een kopie van je paspoort in je mail hebt zitten? Identiteitsfraude ligt dan op de loer', waarschuwt Jaspers.

Het aantal gevallen van cybercrime stijgt jaarlijks. 'Dat komt doordat we steeds meer online doen. We kopen spullen in webshops en doen onze bankzaken online. We voeren regelmatig bank- en creditcardgegevens in en criminelen willen die gegevens hebben. Daar steken ze veel tijd en geld in', legt Jaspers uit.



Landelijke campagne

Het Nationaal Cyber Security Centrum in Den Haag bestrijdt cybercrime. Daar houden ze de landelijke risico's in de gaten en helpen bedrijven bij hun digitale veiligheid. Consumenten moeten vooral zichzelf goed beschermen tegen cybercriminaliteit. Daarom is maandag een campagne van de Rijksoverheid gestart.

'Met de nieuwe campagne willen we mensen stimuleren zich online beter te beschermen. Door een aantal eenvoudige tips op te volgen, maken we het internetcriminelen een stuk moeilijker', zegt minister Grapperhaus.