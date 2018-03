Hoogbouw of bouwen in het groen? 'Leiden moet geen Hongkong aan de Rijn worden'

REGIO - Zuid-Holland staat voor een enorme woningbouwopgave. Voor 2030 moeten er in de provincie 150.000 woningen worden gebouwd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is deze bouwopgave één van de grootste thema’s. Want waar moeten de woningen komen? In het groen of in verstedelijkt gebied?

Minister Kajsa Ollongren (D66) constateerde vorige maand dat de woningnood steeds nijpender wordt en riep gemeenten en provincies op om desnoods in het groen rond de stad te bouwen.

Een oproep die gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) niet geheel ondersteunt. De woningnood is groot, maar bouwen in het groen is geen optie volgens haar. 'Niet in het groen. Laten we dat even heel duidelijk maken', zegt Bom-Lemstra. 'We moeten ons concentreren op de moeilijkere locaties binnenstedelijk, omdat dit het moment is om dat te doen.' In de steden bouwen is duurder dan in het buitengebied. Toch ziet de gedeputeerde juist hier een kans.



Tekort in Leiden

In Zuid-Holland is Leiden één van de steden met een groot tekort aan woningen. In de dichtbebouwde stad moeten er 10.000 woningen bij komen.

Over deze bouwopgave is de afgelopen weken flink gedebatteerd. De Leidse politici zijn het erover eens dat het niet ten koste mag gaan van het weinige groen in de stad, maar over de vraag waar en hoe de woningen te bouwen is nog geen consensus.



Lijnrecht tegenover elkaar

Het CDA en de VVD in Leiden staan in het debat over de woningbouwopgave lijnrecht tegenover elkaar. De VVD zit ziet nog wel ruimte om te bouwen in de stad. Paul Laudy zegt hierover: 'Het goede nieuws is dat we weten dat het kan.' Het CDA beweert het tegenovergestelde. 'Wij willen vooral geen woningen bouwen, want 10.000 woningen persen in een dichtbevolkte stad als Leiden is onmogelijk', aldus lijsttrekker Joost Bleijie.

Laudy is op dit moment nog wethouder bouw en openbare ruimte namens de VVD. Hij kent de bouwopgave goed en heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor nieuwbouw van woningen in Leiden. Volgens Laudy is hoogbouw, bij voorkeur in de buurt van ov-knooppunten, de oplossing voor de bouwopgave.



Hoogbouw schrikbeeld

Hoogbouw is het schrikbeeld voor het CDA. Volgens Joost Bleijie moet Leiden geen 'Hongkong aan de Rijn' worden. 'Volgens mij zit niemand daar op de wachten', aldus Bleijie. Een concrete oplossing voor de woningbouwopgave heeft het CDA ook niet. De lijsttrekker zegt hierover: 'De oplossing is niet om maar als een gek stukjes groen vol te bouwen met wolkenkrabbers. Nee is ook een oplossing.'

Hierover zegt Bom-Lemstra: 'Als je het nu niet doen ben je een dief van je eigen portemonnee.' Door de goede woningmarkt is het financieel een gunstige tijd. De druk op de markt is groot, waardoor bouwers bereid zijn om te investeren. 'We hebben prachtige voorbeelden dat het lukt en er zijn genoeg locaties binnenstedelijk die je op kunt pakken', aldus Bom-Lemstra.