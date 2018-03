Deel dit artikel:











Foutje! Deze verkiezingsposter hangt in Westland Verkeerde verkiezingsposter in bushokje Wateringen | Foto: via twitter Maxim van Ooijen

WESTLAND - Het lijkt erop dat Westland er een nieuwe partij bij heeft. Het gaat om lijst B06. In de bushokjes in Wateringen hangt hun verkiezingsposter. Maar de partij is ver van huis. B06 komt namelijk uit Lingewaard, in Gelderland.

D66-raadslid Maxim van Ooijen zag de poster in de abri aan de Heulweg en twitterde een foto. 'Als deze man dan zo nodig Lingewaard wil zijn, wat doet hij dan in een bushokje in Wateringen? 'Beetje de weg kwijt bij B06?', reageert Van Ooijen grappend op de verkiezingsleus 'Wij zijn Lingewaard'.



Navraag van mediapartner WOS leert dat het bedrijf Exterion, dat advertentieplekken op onder meer abri's verkoopt, een foutje heeft gemaakt. 'We hangen dagelijks 20.000 posters op door heel Nederland en dan kan er wel eens iets fout gaan, het blijft toch mensenwerk', aldus een woordvoerster. In de drie bushokjes hangen inmiddels weer Westlandse verkiezingsposters.