ADO geeft John Goossens contract tot 2019 John Goossens tekent contract bij ADO Den Haag (foto: ADO Den Haag)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft John Goossens vastgelegd tot de zomer van 2019. Dat maakte de Haagse club vrijdag bekend. De 29-jarige middenvelder trainde al drie weken mee met de selectie van trainer Fons Groenendijk. In die periode maakte hij een dermate goede indruk, dat hij een contract in de wacht heeft gesleept. Goossens, die bij ADO het rugnummer 32 zal dragen, is zaterdagavond nog niet inzetbaar in het duel met NAC Breda.

Tot eind vorig jaar stond hij nog onder contract bij Chicago Fire in de Verenigde Staten, maar zijn verbintenis liep daar af. De bij Ajax opgeleide linkspoot speelde tot nu toe 102 wedstrijden in de eredivisie, respectievelijk voor NEC (72) en Feyenoord (30). Sinds 2014 voetbalde hij in het buitenland, achtereenvolgens bij Pune City (India) en FC Voluntari (Roemenië). In totaal heeft Goossens 181 duels als profvoetballer gespeeld. Daarin kwam hij 35 keer tot scoren.

