Tot 4 jaar cel voor inbrekersbende uit Waddinxveen en Boskoop Inbreker probeert een voordeur open te krijgen | Foto: ANP

BOSKOOP - Vijf mannen die bij een inbrekersbende hoorden in Boskoop en Waddinxveen moeten tot 4 jaar de cel in. De bende pleegde in 2015 en 2016 tientallen inbraken in Boskoop, Waddinxveen en Gouda. De rechter vindt dat er sprake is van een criminele organisatie en legde hoge straffen op.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De bende deed voor iedere inbraak uitgebreid onderzoek, ze schaften gereedschap aan en zetten iemand op de uitkijk. De mannen pleegden meerdere keren per week inbraken. Daarom vindt de rechter dat het om een criminele organisatie gaat. Het brein van de bende, Nick C. (20) uit Waddinxveen, moet 4 jaar de cel in, net als Boskoper Nassim B. Hicham H krijgt 2 jaar cel. Mohamed B. kreeg 3,5 jaar. Rick K. uit Waddinxveen moet 1 jaar de cel in. Alleen hoofdverdachte C. was aanwezig bij de uitspraak, de andere verdachten waren er niet.





Eigen buurt De dieven komen allemaal uit de buurten waar ze de inbraken pleegden. 'Ze kenden de wijk als hun broekzak, zagen precies wanneer de buren op vakantie waren, wisten hoe ze weg moesten komen,' zei politiechef John Nieumeijer eerder. Volgens de rechter hadden de gestolen goederen soms grote emotionele waarde en zorgden de inbraken voor angst in de samenleving.