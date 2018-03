Je krant niet gehad? Man steelt Volkskrant en AD uit brievenbus

VOORSCHOTEN - De politie heeft vrijdagochtend in Voorschoten een man aangehouden die verdacht wordt van het stelen van kranten uit de brievenbus.

De politie meldt op Facebook dat er in de wijk Noord-Hofland een verdachte situatie was waarbij een man werd gecontroleerd. Hij had de Volkskrant en het AD bij zich. Die heeft hij mogelijk uit de brievenbussen gehaald.

De politie wil graag van Voorschotenaren weten of ze vrijdagochtend ook de krant hebben gemist. Ze kunnen dat melden bij de politie Leiden-Zuid.