KOO is nieuwe naam van Koorenhuis

Koorenhuis in Den Haag heet voortaan KOO

DEN HAAG - KOO is de nieuwe naam van het Koorenhuis. Wethouder Joris Wijsmuller heeft vrijdag de naam officieel onthuld. De naam KOO staat voor Kunst Onderwijs Organisatie.

Het KOO is volgens de organisatie de plek voor cultuurbeleving en talentontwikkeling voor jong en oud en is gevestigd aan de Prinsegracht in Den Haag.



Er vinden daar verschillende actviteiten en evenementen plaats zoals lessen, workshops en festivals. In 2013 werd er flink bezuinigd op de subsidie.