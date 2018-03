De 10 leukste hardloopweetjes voor de CPC Loop 2018

REGIO - Ga je de CPC lopen zondag? Of sta je langs de route aan te moedigen? Als je dan een beetje indruk wilt maken, moet je deze hardloopfeitjes even lezen. Wist je bijvoorbeeld dat je 1,8 kilogram vet moet verbranden om een centimeter van je taille af te halen?

1. De totale tijd dat de zool van je schoen contact met de grond maakt tijdens het hardlopen is 0,2 seconden.

2. Voor het verbranden van een blikje bier moet je 20 minuten rennen en voor een pizza quattro formaggi 60 minuten.

3. Om één stap te zetten gebruik je 200 spieren.

4. In je voeten werken 26 botten, 33 gewrichten, 112 banden en een netwerk van zenuwen en pezen met elkaar samen tijdens het hardlopen.

5. De gemiddelde loper verbrandt 100 calorieën per gelopen kilometer.

6. De oudste marathonrenner was de 101-jarige Fauja Singh. Hij liep in 2012 de London Marathon in een tijd van 7 uur en 49 minuten. De oudste vrouw die ooit een marathon heeft uitgelopen is Gladys Burril. Zij was 92 toen ze de marathon van Honolulu liep in een tijd van 9 uur en 53 minuten.

7. De allerlangste afstand ooit hardgelopen staat op naam van een Amerikaan: Dean Karnazes legde 560 kilometer in 80 uur en 44 minuten.

8. De in totaal 50 miljoen hardlopers in Europa geven samen 10 miljard euro uit aan hardlopen.

9. Om een centimeter van je taille af te halen moet je 1,8 kilogram vet verbranden. Dat is ongeveer zesduizend calorieën, oftewel zo'n acht uur hardlopen.

10. Steken in de zij worden veroorzaakt door gasophoping in de darmen.

