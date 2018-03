Huisartsen vrezen voor wegwerkzaamheden: 'Straks ben ik een half uur onderweg'

DEN HAAG - De route Kijkduin-Houtrust gaat vanaf maandag 26 maart op de schop. Dat betekent verkeershinder, maar ook extra drukte op bijvoorbeeld de Laan van Meerdervoort. Bij Akelei Huisartsenzorg zijn de huisartsen bang dat ze bij spoedgevallen niet de aanrijtijd van 15 minuten halen door de werkzaamheden. 'Wij hebben nog geen ontheffing gekregen om sluiproutes te gebruiken. Dat kan toch niet', zegt huisarts Eric Warmenhoven.

Omwonenden zijn deze week tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de plannen. 'Daar bleek dat voor ons huisartsen niks geregeld was. Er komen sluiproutes, maar vooralsnog alleen voor ambulances. Wij komen echt in de knel als we visites gaan rijden in de Vogelwijk en Segbroek en in de file komen', zegt de arts.

'En dan hebben we de spoedgevallen nog. Straks ben ik een half uur onderweg als ik moet omrijden, terwijl ik wettelijk verplicht ben om 15 minuten te halen.'



'Geen zorgen'

Volgens de gemeente Den Haag hoeven de huisartsen zich geen zorgen te maken. 'De gemeente heeft de werkzaamheden afgestemd met een team van specialisten waaronder ook de Veiligheidsregio Haaglanden die de gezondsheidszorg vertegenwoordigt.'

Ondanks deze afstemming bleek tijdens de informatieavond dat er nog vragen zijn, laat de gemeente weten. 'Daar is toegezegd dat er een oplossing zou worden gezocht. Ook gaan we om alle betrokken huisartsen extra te informeren, nog een speciale informatiebijeenkomst met hen organiseren. De aanrijtijden van de hulpverleningsdiensten blijven gewaarborgd', aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag.



Overleg

'Nu de huisartsen nog', zegt Warmenhoven. Huisartsen hebben woensdag een overleg met de gemeente.

