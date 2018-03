HBS gebrand op revanche in burenruzie bij Quick: 'Mooiste wedstrijd van het jaar'

DEN HAAG - Van huilende mensen tot supporters die op een kip proberen te duiken. Dat de na 14 jaar weer in ere herstelde Haagse derby tussen HBS en Quick een hoop teweeg brengt, is begin november wel gebleken in de eerste onderlinge ontmoeting van het seizoen. De thuisspelende 'Haantjes' zijn zaterdag favoriet voor deel twee van de 'moeder aller burenruzies', maar de 'Kraaien' hebben wat goed te maken op Nieuw Hanenburg.

'De mooiste wedstrijd van het jaar', noemt HBS-coach Marcel Koning het. 'Ik heb huilende mensen gezien', zegt Quick-trainer Paul van der Zwaan, wiens ploeg eerder dit seizoen met 1-3 won op bezoek bij de buurman.

Op een bijzonder sfeervol sportpark Craeyenhout waren de druiven zuur voor HBS. 'Het was echt een fantastische entourage, maar qua resultaat waren we ongelukkig', blikt Santy Hulst, die zelf nog een penalty miste, terug op het eerste duel. Koning: 'Met een beetje meer geluk hadden we een gelijkspelletje eruit kunnen slepen. Hopen dat dat zaterdag beter is.'



Stand verplicht

Als nummer 5 in de derde divisie staat Quick tien plaatsen hoger dan HBS. 'Het affiche is heftig en op de dag zelf zal het allemaal wat spannender zijn dan in de aanloop ernaartoe', aldus aanvoerder Joost de Gelder. Maar op het moment dat je het veld opstapt, is het gewoon een wedstrijd die je wil winnen. En dat zijn we zeker aan onze stand verplicht.'

Ondanks de favorietenrol probeert Van der Zwaan de druk een beetje weg te nemen bij zijn team, dat vorig jaar als promovendus uit de hoofdklasse is gekomen. 'We draaien eigenlijk al een fantastisch seizoen. Dus ik denk dat wij wat vrijer kunnen spelen. Bij hen staat de druk erop, omdat de belangen nog veel groter zijn.'

