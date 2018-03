Celstraf geëist voor mishandelen hond Roxy: 'Het liefst had ik het beest in stukjes gesneden'

LEIDEN - Leidenaar Cafer G. (38) heeft vrijdag bij de rechtbank in Den Haag toegegeven dat hij hond Roxy tijdens een bijtincident in februari 2017 met zijn eigen handen probeerde te doden. 'Het beest had al veel eerder een soort spuitje moeten krijgen. Ik dacht: Ik maak er zelf een eind aan.' De officier van justitie eiste tien weken cel tegen Cafer G, waarvan twee voorwaardelijk.

De Amerikaanse Stafford Roxy woonde met zijn verzorgster aan het Alexandrine Trinneplein in Leiden, en veroorzaakte daar veel overlast. Op 20 februari 2017 liet Cafer zijn twee labradors uit, toen het weer misging. Roxy zette haar tanden in één van de labradors.

'Ik zag het bloed eruit spuiten bij mijn hond', vertelt G. vrijdag aan de Haagse rechtbank. Het was volgens hem al de derde keer dat zijn hond te grazen werd genomen door Roxy.



Hij had haar het liefst in stukjes gesneden

Hij 'beukte' Roxy op haar hoofd en smeet de Stafford vervolgens in de bosjes. 'Het liefst had ik het beest in stukjes gesneden', zegt G. vrijdag op de strafzitting.

Volgens de officier van justitie was de Leidenaar er zelf schuldig aan dat Roxy zijn labrador aanviel. G. had immers de Stafford van de verzorgster overgenomen, was er een stukje mee gaan lopen, en zou haar muilkorf losgemaakt hebben. Cafer G ontkent dat.



Dierenmishandeling

Volgens de officier van justitie heeft de Leidenaar, met zijn poging Roxy uit te schakelen, zich schuldig gemaakt aan dierenmishandeling. 'Mijnheer ging helemaal los op Roxy.'

De officier eist een celstraf omdat G. ook nog andere strafbare feiten zou hebben gepleegd. Zo zou hij ook de verzorgster van Roxy, die bij hem in de flat woonde, bedreigd hebben. En tijdens het incident op 20 februari, zou hij een toegesnelde politieman een kopstoot verkocht hebben en twee agenten hebben beledigd.



Vechtpartij in supermarkt

In de zomer vorig jaar maakte Cafer G. zich ook nog schuldig aan een vechtpartij in een supermarkt in Voorschoten. 'Hij is een bijzonder opgefokte man, met een kort lontje', zegt de officier van justitie vrijdag over de verdachte. Zijn advocaat bestrijdt dat G. de politieman een kopstoot heeft verkocht. Dat zou de agent verzonnen hebben.

Twee maanden na het bijtincident besloot een andere rechter dat Roxy niet langer daar mocht blijven, vanwege de geluidsoverlast die hij er veroorzaakte. De Haagse rechtbank doet over twee weken uitspraak in de strafzaak tegen Cafer G.

