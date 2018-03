Deel dit artikel:











Hagenaar aangehouden voor overval in 2016 Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 41-jarige Hagenaar is vrijdag aangehouden, omdat hij in november 2016 een overval zou hebben gepleegd op een distributiecentrum in De Bilt. De politie is nog op zoek naar tenminste vier andere verdachten, die mogelijk ook uit de omgeving van Den Haag komen. Het opsporingsprogramma Team West toont dinsdag beelden van de overval.

In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november 2016 kwamen vier mannen het distributiecentrum aan de Universiteitsweg in De Bilt binnen. Ze bedreigden de medewerkers met een vuurwapen en bonden hen vast. De overvallers gingen ervandoor met een grote buit. Ze reden in een BMW, die werd bestuurd door een vijfde dader. De auto werd later die middag uitgebrand teruggevonden in Bodegraven.

Team West Na onderzoek kon de 41-jarige man uit Den Haag vrijdag worden aangehouden. Beelden waarop de andere verdachten te zien zijn, worden dinsdag getoond in Team West en woensdag in het opsporingsprogramma op RTV Utrecht.