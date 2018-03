Deel dit artikel:











Zwanger schaap uit sloot gered Het schaap is weer op het droge | Foto Facebook politie Alphen

BOSKOOP - Paniek vrijdag in een weiland bij de Toegangseweg in Boskoop. Een schaap was in een sloot gevallen. 'Na een zoektocht vonden we het schaap al klappertandend, met haar hoofd boven het water', schrijft de politie Alphen aan den Rijn op Facebook.

'Haar maatjes op de kant waren zichtbaar in paniek.' Samen met de brandweer haalde de politie het schaap uit de sloot. Op het droge kwamen de redders er achter dat het schaap drachtig was. Het beest is een speciale deken gewikkeld en door de eigenaar meegenomen naar de stal. 'We hopen dat het inmiddels goed met haar gaat en dat ze een beetje is bijgekomen van dit avontuur. Hopelijk zien we haar binnenkort met al haar lammetjes gezond en wel in het weiland lopen.' LEES OOK: Geboortegolf: Ruim duizend lammetjes voor schapenboer