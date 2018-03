Messenzwaaier Alphen blijft langer vastzitten

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 44-jarige man uit Alphen aan den Rijn die dinsdag op het Scala College met messen heeft lopen zwaaien, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man zit vast wegens bedreiging. Op een filmpje op YouTube is te zien dat de man in gevecht is met een groep jongeren en twee messen in zijn handen heeft. Uiteindelijk weet een groep leerlingen de man te verjagen van het schoolplein en kon hij even later worden aangehouden.

De man zou zijn uitgedaagd door de scholieren. De verdachte is een bekende van de politie, hij zit in een hulpverleningstraject.