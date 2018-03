Werkstraf voor agressieve Hagenaar met ODD: 'Ik heb problemen met gezag'

DEN HAAG - We kijken in de rechtszaal naar beelden van de hardhandige arrestatie van Denny (20). De Hagenaar met ODD (oppositioneel-opstandige gedragsstoornis) wordt op Tweede Kerstdag opgepakt, omdat hij een jointje staat te roken in een portiek en zijn ID-bewijs niet wil laten zien aan agenten.

Op het filmpje zien we Denny onderaan de trap van een portiek in de Haagse wijk Laakkwartier. Hij wordt vastgehouden door twee agenten. 'Doe rustig, doe rustig,' schreeuwt hij, terwijl hij zijn ID-kaart probeert te pakken. 'Daar is het nu te laat voor,' roepen de agenten.

'Kijk, hier geven ze me een knietje en hier een klap,' legt hij de rechter uit. Er is inderdaad te zien dat Denny hardhandig wordt aangepakt. De agenten hebben moeite hem in bedwang te houden. Ze werken Denny naar de grond en boeien de Hagenaar. Denny roept naar zijn vriend: 'Heb je gefilmd? Heb heb je alles erop staan?'



Blond haar en blauwe ogen

'U had gewoon uw ID kunnen geven,' zegt de officier van justitie. 'Net als uw vriend. Dan was het heel anders afgelopen.' Maar Denny ziet dat anders. 'Dan hadden ze me ook zo aangepakt. Die vriend heeft blond haar en blauwe ogen...' De rechter kijkt op. 'U denkt dat er sprake is van rascisme?' 'Ja', zegt Denny, 'daar ben ik van overtuigd.'

De Hagenaar heeft nergens spijt van, zegt hij. 'Die agenten begonnen meteen te schreeuwen. Ik heb zwaar ODD, daar reageer ik op. Ik heb problemen met gezag.' Hij gaat verder: 'Als mensen me met respect behandelen dan praat ik normaal terug. Maar als ze me niet normaal aanspreken dan ga ik in de aanval. Iedereen is gelijk voor mij.'



Niet iedereen is gelijk

De officier maakt gehakt van het verhaal van Denny. 'Niet iedereen is gelijk. Als een agent je wat vraagt, dan doe je dat. Zo niet, dan krijg je te maken met geweld.' Ze vervolgt: 'Als u had meegewerkt was het anders gelopen en dat heeft niets te maken met de blonde haren en blauwe ogen van uw vriend of uw ODD.' Ze eist een werkstraf van 40 uur.

De rechter spreekt Denny streng toe. 'U had uw ID-bewijs moeten geven. Ik maak me zorgen over uw houding. En dat heeft niks te maken met uw aandoening.' Hij legt een werkstraf van 40 uur op, waarvan de helft voorwaardelijk. 'Laten we hopen dat u hiervan leert. Voortaan gewoon luisteren naar wat de politie zegt.'

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

