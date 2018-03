Stefan de Vrij moet op het matje bij Italiaans olympisch comité

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL - Stefan de Vrij moet zich verantwoorden bij het Italiaanse olympisch comité Coni. De verdediger van Lazio heeft vorige maand na afloop van een duel met Verona twee urinetesten gedaan. Onder slechts één van die testen zou zijn handtekening staan. Volgens een woordvoerder van Lazio hoeft de Ouderkerker niets te vrezen. 'Het gaat slechts om een administratieve fout, zei hij.

Het nieuws over De Vrij volgde even nadat bekend werd dat voetballer Joao Pedro van Cagliari voorlopig geschorst is. Bij de Braziliaan is hydrochloorthiazide aangetroffen. Dat is een vochtafdrijvend middel dat kan dienen als maskering van verboden producten.

Pedro testte positief bij een controle na de wedstrijd tegen Sassuolo, halverwege februari. De 26-jarige voetballer is niet de eerste speler die dit seizoen in de Serie A gestraft wordt wegens doping. Fabio Lucioni werd in januari voor een jaar geschorst. De verdediger van Benevento testte in september na de wedstrijd tegen Torino positief op clostebol, een anabole steroïde.

