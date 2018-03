Deel dit artikel:











Zware vrachtwagens niet meer gratis in binnenstad Delft Foto: Archief Omroep West

DELFT - Bedrijven die vanaf 1 mei met zware vrachtwagens de binnenstad van Delft in willen, moeten voor iedere wagen 85 euro per jaar betalen. Het is de volgende stap van de gemeente om zwaar vrachtverkeer te weren uit het centrum.

Vanaf april 2017 mogen wagens die zwaarder zijn dan 3500 kilo het centrum al niet meer in zonder ontheffing. Die is tot eind april nog gratis. Het tarief voor de ontheffing kan elk jaar worden verhoogd. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld, om bestuurders te laten wennen aan de nieuwe regels. De gemeente hoopt met het invoeren van de zogenoemde logistieke zone dat het schoner in de binnenstad wordt.