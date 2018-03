Edwin de Graaf hoopt op Haags kwartiertje bij ADO - NAC: 'We moeten ons revancheren'

Volgens hem heeft ADO na de nederlaag bij hekkensluiter Sparta Rotterdam (2-1) iets goed te maken. 'We moeten ons gewoon revancheren voor afgelopen zondag. Die wedstrijd hebben we goed nabesproken, waarom we denken dat het fout ging. Die jongens hebben deze week heel hard getraind. Ik denk wel dat we er klaar voor zijn om er morgen op te knallen met z'n allen.'

Zijn hoop is gevestigd op een ouderwets Haags kwartiertje. In de laatste vijftien minuten heeft ADO dit seizoen al negen keer gescoord, wat in totaal twaalf punten opleverde. 'Ik denk dat we sowieso conditioneel heel erg sterk zijn, dat we daarom het laatste kwartier even gas bij kunnen geven', aldus De Graaf.



Hele uitzending

Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport. Met daarin ook aandacht voor het laatste nieuws over ADO-aanwinst John Goossens, een portret van ADO-spits Bjorn Johnsen en een vooruitblik op de Haagse burenruzie tussen Quick en HBS.

