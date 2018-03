Leidse kabouters krijgen likje verf van vrijwilligers NL Doet

LEIDEN - Duizenden vrijwilligers zijn vandaag en morgen weer aan de slag voor NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. In Leiden bijvoorbeeld, waar zes vrijwilligers zich opgaven bij zorg- en werkboerderij Hoeve Cronensteijn om kabouters uit het kabouterbos te verven.

Op Hoeve Cronensteijn kunnen mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding allerlei soorten werk doen. Maar een paar extra handjes van buitenaf kan af en toe geen kwaad.

‘Ik hoorde van mijn vriendin dat je dit hier kunt doen’, zegt een dame die een rode puntmuts aan het schilderen is. ’En zodoende ben ik hier terecht gekomen. Hartstikke gezellig.’



Liefde en aandacht

De Stichting Gemiva-SGV Groep is er blij mee, want de kabouters hebben dringend een beetje liefde en aandacht nodig. ‘De kabouters krijgen we eigenlijk van mensen uit de stad die weten dat we een kabouterbos hebben’, zegt Loes van der Wagt. ‘Maar na verloop van tijd gaan ze wel een beetje verweren.’

Over het belang van vrijwilligerswerk laten deze vrijwilligers geen twijfel bestaan. ‘Ik kan het iedereen aanraden. Het hoort bij je opvoeding en bij je leven. Je doet er zoveel mensen een plezier mee.’