Voorbeschouwing ADO – NAC Breda: Beugelsdijk keert terug in de basis

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk kan tegen NAC Breda weer beschikken over Tom Beugelsdijk. De centrale verdediger keert terug van een schorsing en neemt de plaats van vervanger Nick Kuipers weer over.

Vermoedelijke opstelling:

Groenendijk liet op de persconferentie in aanloop naar NAC weten dat de enige wijziging in de basisopstelling, ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta, zal zijn dat Tom Beugelsdijk terugkeert in de basis. Sheraldo Becker is nog steeds geblesseerd en zal pas na de interlandbreak weer beschikbaar zijn. Yayha Boussakou zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De aanvaller speelt bij ADO Den Haag onder 19 en tekende begin 2017 een profcontract.

De vervelende smaak die Groenendijk heeft overgehouden aan de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Sparta zal tegen NAC Breda moeten worden weggespoeld. Al zal dat niet gemakkelijk worden, weet hij. 'Een stuk of vijf spelers bij NAC staan onder contract bij Manchester City. Dat zijn jongens die geen ruzie met de bal hebben', aldus Groenendijk, die weet dat de ploeg uit Breda niet mag worden onderschat.

'Ik verbaas me erover dat die ploeg niet allang veilig is. Ik vind het een goede ploeg met goede spelers. Wat mij betreft staan ze veel te laag op de ranglijst, dus krijgen wij er ons handen vol aan. Maar het ligt aan onszelf. We moeten niet kijken naar de tegenstander, maar naar onszelf. Want anders hebben wij met iedere ploeg een probleem.'

Eerder dit seizoen:

Tom Beugelsdijk werd eerder dit seizoen de matchwinner in de uitwedstrijd tegen NAC. ADO trok in de slotfase de 0-1 overwinning over de streep. Beugelsdijk scoorde in de tachtigste minuut de enige treffer.

Uitgelicht:

In 2015 scoorde Michiel Kramer in de 86e minuut op aangeven van Aaron Meijers de winnende treffer in de thuiswedstrijd tegen NAC. ADO won dat duel destijds met 3-2.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en NAC Breda is zaterdagavond vanaf 18.25 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Ook via de socials van Omroep West Sport mis je niets.